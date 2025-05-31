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Россиянин подарил возлюбленной за ребенка забитый розами Mercedes за 20 млн рублей

Уфимец подарил любимой за ребенка забитый розами Mercedes за 20 млн рублей
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Telegram-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Житель Уфы подарил своей возлюбленной на выписку из роддома красный Mercedes-Benz G-класса за 20 млн рублей, забитый розами. Об этом написал Telegram-канал Ufa_rb.

Подобную модель на российских классифайдах можно купить по цене от 14 млн до 30 млн рублей. Также на кадрах можно заметить, что у машины «красивые» госномера.

Кроме того, машина до потолка забита живыми красными розами.

До этого сообщалось, что розовую Lada Vesta, изображения которой распространились в сети 8 марта, выставили на продажу.

«Lada Vesta в трех действиях. Эпизод первый: «С 8 марта любимая!» Эпизод второй: автосервис. Эпизод третий: на доске продаж», — говорится в публикации No Limits.

В комментариях пользователи предполагают, что мужчине не удалось завоевать расположение возлюбленной с помощью такого подарка.

Ранее сообщалось, что в Москве рэпер Tyga сильно устал и поехал в стриптиз-клуб на Mercedes.

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