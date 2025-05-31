Россиянин подарил возлюбленной за ребенка забитый розами Mercedes за 20 млн рублей

Уфимец подарил любимой за ребенка забитый розами Mercedes за 20 млн рублей

Житель Уфы подарил своей возлюбленной на выписку из роддома красный Mercedes-Benz G-класса за 20 млн рублей, забитый розами. Об этом написал Telegram-канал Ufa_rb.

Подобную модель на российских классифайдах можно купить по цене от 14 млн до 30 млн рублей. Также на кадрах можно заметить, что у машины «красивые» госномера.

Кроме того, машина до потолка забита живыми красными розами.

До этого сообщалось, что розовую Lada Vesta, изображения которой распространились в сети 8 марта, выставили на продажу.

«Lada Vesta в трех действиях. Эпизод первый: «С 8 марта любимая!» Эпизод второй: автосервис. Эпизод третий: на доске продаж», — говорится в публикации No Limits.

В комментариях пользователи предполагают, что мужчине не удалось завоевать расположение возлюбленной с помощью такого подарка.

Ранее сообщалось, что в Москве рэпер Tyga сильно устал и поехал в стриптиз-клуб на Mercedes.