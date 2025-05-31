На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

В Москве рэпер Tyga сильно устал и поехал в стриптиз-клуб на Mercedes

В Москве кортеж из Mercedes и Cadillac рэпера Tyga поехал в стриптиз-клуб
close
Telegram-канал «Mash»

Американский рэпер Tyga, который сейчас находится в Москве, заявил, что у него нет сил давать интервью, и после ужина уехал в стриптиз-клуб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Кортеж из Mercedes и Cadillac рванул в клуб Secret Room на Рочдельской улице. Там его встретили с почестями — фейерверками, девчонками и хитами артиста. Созвали всех, запретили снимать и дали инструкцию: веселиться. После закрытой тусовки в випке звезда и его свита двинули в стрип-клуб», — говорится в публикации.

Отмечается, что в стриптиз-клуб также поехал блогер Бустер, чтобы познакомиться с рэпером. Ближе к утру они отправились в отель.

В марте сообщалось, что американский рэпер Tyga даст стадионный концерт в России вечером 31 мая.

Mash указывает, что это первый стадионный концерт звезды мирового уровня в России с начала специальной военной операции на Украине.

Перед Tyga выступят Макан и Jakone.

Утверждается, что среди требований Tyga в райдере — проживание близко к Кремлю.

Ранее родственница Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) подала в суд на автосалон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами