Розовая Lada Vesta не помогла мужчине завоевать расположение возлюбленной

Розовую Lada Vesta, изображения которой распространились в сети 8 марта, выставили на продажу. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Lada Vesta в трех действиях. Эпизод первый: «С 8 марта любимая!» Эпизод второй: автосервис. Эпизод третий: на доске продаж», — говорится в публикации.

В комментариях пользователи предполагают, что мужчине не удалось завоевать расположение возлюбленной с помощью такого подарка. Сейчас розовую Lada Vesta предлагают приобрести на онлайн-площадке «Авито» за 1,58 млн рублей.

До этого сообщалось, что российской автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал отправлять своим дилерами первые экземпляры Lada Granta в специальном исполнении Quest. В этом месяце предприятие планирует выпустить 900 таких автомобилей. Отмечается, что в следующий раз «АвтоВАЗ» планирует вернуться к теме универсалов семейства Lada Granta в июне 2024 года. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

Ранее «АвтоВАЗ» вернул на Lada Granta автоматическую коробку передач.