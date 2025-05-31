В Нигерии автобус с 30 спортсменами рухнул с моста, большинство не выжили

В Нигерии автобус с 30 спортсменами упал с моста, десятки не выжили

В Нигерии автобус с 30 спортсменами, которые возвращались с национального фестиваля, упал с моста в реку в штате Кано. Об этом сообщает газета Punch.

По имеющимся данным, порядка 20 человек в результате полученных травм не выжили. Остальные спортсмены пострадали, получив физический ущерб различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются, работают экстренные службы.

Инцидент произошел на мосту Дакацалле.

До этого сообщалось, что в Нигерии в зоне взрыва бензовоза, попавшего в ДТП, оказались 86 человек — никто из них не выжил.

По данным СМИ, еще 52 человека получили сильные ожоги. В сети распространяются кадры, на которых видно мощный взрыв и горящий бензовоз. На видео люди в панике разбегаются в разные стороны.

Ранее в Подмосковье иномарка влетела в шесть машин и попала на видео.