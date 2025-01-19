В Подмосковье иномарка влетела в шесть машин и попала на видео

В Подмосковье водитель протаранил шесть припаркованных машин и попал на видео

В подмосковном Реутове иномарка протаранила шесть припаркованных машин и опрокинулась. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Дело было вечером, делать было нечего. Подростки покатались», — говорится в публикации.

В МВД сообщили, что за рулем иномарки находился 19-летний молодой человек. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель был трезв. Пострадавших в результате ДТП нет.

ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

Накануне днем сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее в Нигерии 70 человек взорвались из-за ДТП с бензовозом.