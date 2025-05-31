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Автомобили
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Стало известно, когда россияне начнут скупать автомобили

Автоэксперт Ракитин: россияне начнут скупать машины при снижении ставки ЦБ
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isaravut/Shutterstock/FOTODOM

Интерес к автомобилям среди россиян зависит от ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на главного редактора сетевого автомобильного издания Quto Максима Ракитина.

«Все сегодня зависит исключительно от ключевой ставки ЦБ. Как только она станет ниже, кредиты подешевеют, соответственно, интерес может подняться», — заявил эксперт.

Он добавил, что автомобили с пробегом тоже, как правило, покупают в кредит.

До этого сообщалось, что предприниматель из Краснодара купил дорогие иномарки, но оказалось, что продавец взял их в аренду и подделал документы о владении. В результате машины изъяли по уголовному делу и вернули предыдущим владельцам. В хитросплетениях мошеннической схемы из южных регионов России разбиралась «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что импорт корейских машин в РФ подскочил на 84%.

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