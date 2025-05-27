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В кабмине анонсировали открытие петербургской консерватории

Консерватория имени Римского-Корсакова получила разрешение на ввод в эксплуатацию
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government.ru

Историческое здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Одно из самых красивых зданий Санкт-Петербурга вновь откроет двери для студентов 1 сентября. При этом оно готово возобновить свою работу в качестве концертной площадки уже этим летом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реконструкция здания началась в 2015 году. Из-за смены нескольких подрядчиков консерватория оказалась в аварийном состоянии. Работы были переданы в 2021 году компании «Единый заказчик в сфере строительства», отметили в правительстве.

В марте парижский музей современного искусства Центр Помпиду закрыл постоянную экспозицию для реконструкции на пять лет. По предварительным данным, реконструкция почти 50-летнего здания, воздвигнутого в самом сердце Парижа архитекторами Ренцо Пиано и Ричардом Роджерсом, обойдется примерно в €262 млн.

Ранее более двух миллиардов рублей пропало при реконструкции мурманского аэропорта.

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