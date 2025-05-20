Родственница Моргенштерна подала в суд на автосалон

Родственница Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) судится с автосалоном из-за навязанных услуг на сумму 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Родственница уехавшего рэпера в бешенстве, что с нее без ее ведома списали 250 тысяч рублей при покупке подержанной машины в кредит», — говорится в сообщении.

По информации канала, сестра матери исполнителя Наталья Моргенштерн купила иномарку с пробегом 2023 года выпуска. Женщина самостоятельно нашла объявление в интернете и заключила с владельцем машины договор в автосалоне «Купер Групп» в Уфе на сумму 2 млн 50 тысяч рублей. Родственница певца внесла наличными 200 тысяч рублей, остальную сумму в салоне оформили в кредит.

Также сообщается, что через некоторое время у женщины списали еще 160 тысяч рублей за оказание дополнительных услуг: подбор транспортного средства, проверку на чистоту автомобиля, наличие арестов и запретов. Далее произошло еще списание 90 тысяч рублей за подключение клиента к программе гарантии. По словам тети Моргенштерна, договор на оказание этих услуг не заключали. Суд удовлетворил иск частично и обязал автосалон вернуть родственнице рэпера 160 тысяч рублей.

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