На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родственница Моргенштерна подала в суд на автосалон

Shot: тетя Моргенштерна судится с автосалоном из-за навязанных услуг
close
marina_morgenshtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родственница Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) судится с автосалоном из-за навязанных услуг на сумму 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Родственница уехавшего рэпера в бешенстве, что с нее без ее ведома списали 250 тысяч рублей при покупке подержанной машины в кредит», — говорится в сообщении.

По информации канала, сестра матери исполнителя Наталья Моргенштерн купила иномарку с пробегом 2023 года выпуска. Женщина самостоятельно нашла объявление в интернете и заключила с владельцем машины договор в автосалоне «Купер Групп» в Уфе на сумму 2 млн 50 тысяч рублей. Родственница певца внесла наличными 200 тысяч рублей, остальную сумму в салоне оформили в кредит.

Также сообщается, что через некоторое время у женщины списали еще 160 тысяч рублей за оказание дополнительных услуг: подбор транспортного средства, проверку на чистоту автомобиля, наличие арестов и запретов. Далее произошло еще списание 90 тысяч рублей за подключение клиента к программе гарантии. По словам тети Моргенштерна, договор на оказание этих услуг не заключали. Суд удовлетворил иск частично и обязал автосалон вернуть родственнице рэпера 160 тысяч рублей.

Ранее блогерша Милана Хаметова попала в аварию на дороге из Красноярска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами