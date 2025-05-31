Медведь в луже крови ожил на трассе в Якутии и погнался за водителем

На трассе в Якутии медведь в луже крови ожил и погнался за автором ролика

На трассе в Якутии окровавленный медведь внезапно ожил и напугал очевидцев. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Проезжающие мимо рабочие увидели на трассе огромного медведя в крови, лежащего без признаков жизни — вероятно, косолапого сбил автомобиль. Мужчины остановились, несколько человек решили подойти поближе, посмотреть на зверя и снять видео. В итоге, когда люди были уже в паре метров, мишка вдруг «ожил»», — говорится в публикации.

Далее на кадрах видно, что животное устроило погоню за снимавшими его людьми. Мужчины испугались, побежали к своей машине и быстро уехали. Медведь же побежал обратно в лес. Его дальнейшая судьба неизвестна.

22 мая в Петербурге автомобиль сбил лосиху, которая шла с двумя малышами, и это попало на видео. На кадрах видно, как лось бежит по дороге, перепрыгивает дорожное ограждение, после чего его сбивает проезжающий автомобиль. От удара животное падает, но быстро встает и убегает. Далее на записи видно, как мужчина делает животному укол снотворного.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», лось получил ранение, когда перепрыгнул через забор. Местные жители доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.

Ранее машина сбила лося в Подмосковье.