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Карлу III подарили автомобиль

Британский король Карл III получил в подарок автомобиль Rolls-Royce
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Toby Melville/Reuters

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа в качестве подарка на коронацию в 2023-м преподнес британскому королю Карлу III автомобиль Rolls-Royce. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Отмечается, что король Бахрейна выбрал модель Rolls-Royce Cullinan Series II, которую оснащают мотором на бензине и биотопливе. Зачастую такие автомобили продают за $403 тыс., однако официальная цена подарка не указывается. На данный момент эта модель стала единственной машиной от иностранного государства, которая стала частью автопарка Карла III.

При этом Rolls-Royce не используется для личного пользования монархом.

До этого издание The Sunday Times писало, что в Великобритании опасаются втягивания Карла III в борьбу Канады и США.

По данным издания, в правительстве Канады хотят извлечь выгоду из двусмысленности конституционного статуса британского монарха и напомнить Карлу, что он король не только Великобритании, но и Канады. При этом британские министры якобы пытаются отговорить короля от вовлечения в противостояние с США.

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