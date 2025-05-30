В России Geely запатентовала «музыкальное» кресло водителя

Автобренд Geely запатентовал в РФ водительское кресло с музыкой

Китайский автобренд Geely запатентовал в России «музыкальное» водительское кресло. Об этом пишет проект Авто Mail.

«В частности, в открытой базе данных ФИПС появился новый патент на промышленный образец, обладателями прав на который числятся ЧЖЭЦЗЯН ДЖИЛИ ХОЛДИНГ ГРУП КО., ЛТД. (CN), Джили Аутомобайл Холдингс (Шанхай) Лимитед (CN). И это патент на новое автомобильное кресло», — передает издание.

Отмечается, что кресло оснащено электроприводом и колонками аудиосистемы — для них в подголовнике по бокам есть специальная перфорация.

До этого в Китае состоялась премьера нового пикапа под названием Geely Radar King-Kong EM-P.

Длина кузова составляет 5260 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1865 мм при колесной базе 3120 мм. Также будет доступна удлиненная версия с колесной базой 3310 мм и длиной 5500 мм.

Новый пикап Geely построен на платформе MAP и приводится в движение гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора, двух электродвигателей и коробки передач 3DHT.

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