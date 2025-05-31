«Мексиканский сериал»: подросток украл машину отца в Крымске и атаковал песочницу

В Крымске подросток угнал автомобиль отца и атаковал песочницу

В Крымске 15-летний подросток украл автомобиль отца и поехал в песочницу. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Пятница выдалась жаркой, как в мексиканском сериале: 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием отца на работе, решил угнать его ласточку. Правда, навыки вождения подкачали: вместо дрифта и погонь — два столкновения и атака на песочницу», — говорится в публикации.

Остановить молодого человека помогли местные жители. Теперь он находится на учете комиссии по делам несовершеннолетних, а отцу предстоит оплачивать ремонт авто.

До этого в Москве пассажиры избили водителя такси и угнали его автомобиль.

«На юго-западе Москвы на Литовском бульваре пассажиры такси напали на водителя. Два мужчины избили таксиста и угнали машину. Вскоре они бросили авто на Соловьином проезде, где транспорт обнаружили сотрудники Росгвардии», — говорится в сообщении Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Ранее в Москве инспекторов ДПС уложили лицом в асфальт на видео.