В Москве пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль

В Москве на видео попали пассажиры, которые избили таксиста и угнали авто

В Москве пассажиры избили водителя такси и угнали его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На юго-западе Москвы на Литовском бульваре пассажиры такси напали на водителя. Два мужчины избили таксиста и угнали машину. Вскоре они бросили авто на Соловьином проезде, где транспорт обнаружили сотрудники Росгвардии», — говорится в сообщении.

По камерам видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов вычислили пассажиров и их местонахождение, после чего — задержали. В столичной Росгвардии уточнили, что нападавшими оказались 36-летний приезжий и 47-летний житель Подмосковья.

До этого сообщалось, что в Астрахани пассажир автобуса начал трясти женщину-кондуктора за шею, не желая оплачивать проезд. На кадрах видно, что высокий мужчина плотного телосложения подошел к кондуктору и притянул ее к себе, схватив за форменную жилетку. Затем он схватил женщину за шею и начал трясти, толкнул и ударил.

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