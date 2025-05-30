В Ленобласти в машине разыскиваемого за драку водителя нашли гранату

В Ленинградской области в автомобиле водителя, избившего таксиста, нашли боевую гранату Ф-1. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

35-летнего водителя Chevrolet остановили на въезде в город Кудрово Всеволожского района. Его разыскивали как участника конфликта с таксистом. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем, не имея на это права. Граната была найдена в ходе досмотра салона транспортного средства.

«Кроме того, полицейские усомнились в адекватности водителя, налицо были признаки наркотического опьянения, водитель отправлен на медицинское освидетельствование», — отметили в ведомстве.

Также в автомобиле находились две женщины с признаками наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

13 мая сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края сотрудники ДПС изъяли у водителя наркотики и диких уток. Мужчина рассказал инспекторам, что уже лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. В ходе досмотра машины они обнаружили в ней пакет с 222 граммами каннабиса и тушки двух уток, которых он незаконно добыл.

За хранение наркотиков и повторное вождение в нетрезвом состоянии на автомобилиста возбуждено два уголовных дела. Также его привлекли к ответственности за незаконную охоту.

Ранее в России предложили ужесточить проверку водителей на опьянение.