Гаишники отняли у водителя марихуану и уток в Красноярском крае

В Курагинском районе Красноярского края сотрудники ДПС изъяли у водителя наркотики и диких уток, которых он добыл без разрешения. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Поведение автолюбителя вызвало у инспекторов ДПС подозрение, и ему было предложено пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения в районной больнице, которая установила наличие в организме мужчины наркотического вещества», — отмечается в сообщении.

Мужчина рассказал инспекторам, что уже лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. В ходе досмотра машины они обнаружили в ней пакет с 222 граммами каннабиса и тушки двух уток, которых он добыл, не имея на это разрешения. За хранение наркотиков и повторное вождение в нетрезвом состоянии на автомобилиста возбуждено два уголовных дела. Также его привлекли к ответственности за незаконную охоту.

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