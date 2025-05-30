На Урале на видео попало, как автомобилист облил грязью дверь управляющей компании

На Урале автомобилист обилил дверь управляющего компании, потому что паркинг несколько дней находился в воде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Разгневанный автомобилист облил дверь управляющей компании грязью за то, что паркинг несколько дней стоял в воде. Подземку в доме на Краснолесья залило из-за засора. Что-то коммунальщики откачали, но вода так и продолжает сочиться», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Новости Екатеринбурга» опубликовал запись с камеры, установленной в здании. На кадрах видно, как мужчина подходит к двери и дергает за ручку, отламывает ее и бросает в сторону. Далее автомобилист льет на дверь грязь, которую принес в двух ведрах, и уходит.

По информации канала, накануне уралец приходил в офис и предупреждал сотрудников управляющей компании, что, если ситуация не изменится, он «устроит потоп».

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина устроил дрифт на оживленной дороге.

Ранее водитель снял на видео обстановку после взрывов во Владивостоке.