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«Раскрошило дорогу»: в Екатеринбурге вода разорвала асфальт

Mash: в Екатеринбурге струя воды раскрошила асфальт

В Екатеринбурге струя воды пробила асфальт на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Асфальт взорвался на Пехотинцев в Екатеринбурге. Струя воды рванула с такой мощью, что раскрошила дорогу и выбила стекла в доме напротив. Коммунальщики делали опрессовку, но что-то пошло не так», — говорится в сообщении.

По информации канала, вода забрызгала окна 12 этажа, а также затопила некоторые квартиры.

До этого сообщалось, что на Урале защитник природы запрыгнул в кузов мусоровоза, чтобы водитель перестал сбрасывать отходы на дорогу.

По данным Ural Mash, мужчина катался на велосипеде, когда увидел валяющийся на дороге мусор. Тогда велосипедист попросил водителя мусоровоза убраться, но последний не послушался и попытался уехать. После этого уралец запрыгнул в кузов мусоровоза, что не понравилось водителю, который хотел скинуть мужчину на ходу, но в итоге сломал ему палец и наехал на его жену.

Ранее на Урале автомобилист облил грязью дверь управляющей компании.

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