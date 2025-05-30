Стали известны последствия взрывов во Владивостоке

Антитеррор Приморья: последствия взрывов во Владивостоке устранены, жертв нет

Во Владивостоке устранили последствия взрывов. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии Приморского края, передает «Лента.ру».

Два взрыва произошли в районе бухты Десантной во Владивостоке рано утром 30 мая. По данным ведомств, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто. В результате ЧП повреждений и жертв нет.

По данным Telegram-канала «Владивосток новости», из-за произошедшего была перекрыта дорога на Шамору в районе Горностая. Представители правоохранительных органов проверяли все автомобили, которые двигались со стороны бухты Стеклянной.

Позднее издание сообщило, что по Шаморовской трассе были вывезены несколько машин, накрытых брезентами, после чего трасса была открыта.

Ранее в Приморье на федеральной трассе опрокинулся бензовоз с топливом.