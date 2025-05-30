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Во Владивостоке таксист трогал себя, глядя на школьницу, и это попало на видео

Во Владивостоке таксист трогал себя и говорил на неизвестном языке
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Telegram-канал Newsbox24.tv

Во Владивостоке таксист допустил непристойное поведение в отношении 17-летней пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Во время поездки, отвлекшись на телефон, девушка не сразу обратила внимание на недостойное поведение водителя, который в течение длительного времени демонстрировал непристойные действия», — говорится в сообщении.

По информации канала, после того, как пассажирка заметила, что делает водитель, мужчина стал разговаривать «на неизвестном языке», а после — пригрозил девушке расправой. Кроме того, таксист пытался схватить пассажирку, тогда девушка решила покинуть машину.

Также сообщается, что после произошедшего девушка обратилась в следственные органы, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. В настоящее время в отношении водителя проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина соблазняла гаишника на проезжей части.

Ранее обнинец рукой залез под юбку женщине в автобусе, и это попало на видео.

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