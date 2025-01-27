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Камеры для измерения уровня шума автомобилей появятся на московских дорогах

В Москве появятся камеры, измеряющие уровень шума автомобилей
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Власти Москвы готовятся к установке дорожных камер, которые измеряют уровень шума от автомобилей и мотоциклов, сообщает «Коммерсантъ».

«В январе завершилась сертификация нового комплекса «Эфир» с четырьмя направленными микрофонами — они обнаружат в потоке транспортные средства с громыхающей музыкой или ревущей выхлопной системой. Диапазон измерения громкости звука — 60–120 дБ», - говорится в сообщении издания.

На данном этапе прошедший сертификацию комплекс будет применяться только для тестирования, мониторинга и подбора «оптимальных мест для установки». Для того чтобы начать штрафовать на основе полученных данных нарушителей, нужны поправки к КоАП РФ. Сейчас они дорабатываются. Штраф для шумных автомобилей и мотоциклов составит от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Полиция Санкт-Петербурга первой из российских регионов разработала и применила действенный правовой механизм по привлечению к ответственности водителей шумных автомобилей и мотоциклов.

В ведомстве отметили, что главным элементом успешности этого алгоритма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте. Апробация нового проекта только за одни выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

На устранение выявленных нарушений автомобилистам и мотоциклистам дают 10 дней, в противном случае регистрация транспортного средства аннулируется.

Ранее водителям напомнили о штрафах за кофе и мороженое за рулем.

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