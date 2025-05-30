На МКАД произошла смертельная авария

На МКАД в результате жесткого ДТП погиб человек

В Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в столичном главке МВД, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в результате столкновения один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще четверо – пострадали. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что 30 мая движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД перекрыли из-за ДТП с участием двух автомобилей. В публикации уточнили, что авария произошла в районе Метрогородка. На месте инцидента работали оперативные службы города.

25 мая на МКАД произошло массовое ДТП с грузовыми транспортными средствами. В результате аварии движение оказалось затруднено на один километр. В дептрансе порекомендовали искать пути объезда.

Ранее камеры на МКАД сняли погоню оторвавшегося прицепа за легковушкой.