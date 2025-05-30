Видео: оторвавшийся на МКАД от фуры прицеп маневрировал, преследуя легковушку

В Москве на МКАД оторвавшийся от фуры прицеп сбил легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 31 км», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как прицеп отрывается от фуры и начинает отдельно двигаться по проезжей части. Далее на записи видно, как прицеп врезается в белый легковой автомобиль, водитель которого пытается избежать столкновения, но у него не выходит.

До этого сообщалось, что 30 мая движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД перекрыли из-за ДТП с участием двух автомобилей. В публикации уточнили, что авария произошла в районе Метрогородка. На месте инцидента работали оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

25 мая на МКАД произошло массовое ДТП с грузовыми транспортными средствами. В результате аварии движение оказалось затруднено на один километр. В дептрансе порекомендовали искать пути объезда.

Ранее ДТП с мотоциклом парализовало движение на МКАД.