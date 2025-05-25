На МКАД произошло массовое ДТП с грузовиками

На МКАД произошло крупное ДТП с грузовиками, движение затруднено

На МКАД утром 25 мая произошло массовое ДТП с грузовыми транспортными средствами. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На 52 км внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии движение оказалось затруднено на 1 км. В Дептрансе порекомендовали искать пути объезда. К 11 утра движение удалось восстановить.

До этого в Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) загорелась машина.

«В районе улицы Пушкина, д.2 загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — передавал Дептранс.

В результате аварии движение оказалось затруднено на одну полосу из трех.

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