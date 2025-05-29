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Автомобили
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Китай в 6,5 раза нарастил экспорт подержанных автомобилей в Россию

Импорт подержанных автомобилей в Россию из Китая вырос в 6,5 раза
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Россию за первые 4 месяца 2025 года было ввезено 10,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За первые 4 месяца 2025 года в Россию было ввезено 10,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом (АсП) китайского производства. Рост импорта а этом сегменте славил 550%. То есть, в этом году китайских АсП привезли в 6,5 раз больше, чем в январе — апреле 2024 года (2,47 тыс. шт.)», — сообщил Целиков.

Самыми популярными марками в структуре ввоза оказались Toyota, Honda, Volkswagen и Geely. Десятку рейтинга дополнили Mitsubishi, Changan, Hyundai, Skoda, Audi и Kia.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за машины.

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