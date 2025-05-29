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Машина скорой помощи с беременной россиянкой попала в массовое ДТП

На трассе Екатеринбург — Курган медики с беременной женщиной попали в массовое ДТП
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Telegram-канал Госавтоинспекция Свердловской области

На трассе ЕкатеринбургКурган произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, среди которых была карета скорой помощи. Об этом сообщает ГИБДД.

«Столкнулись автомобиль «Газель», Lada, Hyundai, Niva и Mitsubishi. Двоих участников в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — говорится в публикации.

Минздрав Свердловской области уточняет, что помощь медиков понадобилась восьми пострадавшим, из них шесть человек отпущены на амбулаторное лечение. Беременную женщину передали бригаде для дальнейшей эвакуации в Екатеринбург.

До этого сообщалось, что в Лазовском районе Приморского края автомобиль сорвался с обрыва. Инцидент произошел ночью 28 мая. 41-летний водитель на Subaru нарушил ПДД, а именно не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, из-за чего сорвался с обрыва.

Ранее в Приморье автомобили подлетели после лобового тарана, и это попало на видео.

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