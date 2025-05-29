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Автомобили
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В Приморье автомобили подлетели после лобового тарана, и это попало на видео

В Приморье на видео попало жестокое столкновение автомобилей на трассе

В Приморском крае столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Фокино водитель решил совершить обгон по встречке, но закончилось это страшным ДТП», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в другую машину. От удара оба транспортных средства подлетают и падают на проезжую часть.

По информации канала, в результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте автомобильной аварии работали экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Лазовском районе Приморского края автомобиль сорвался с обрыва. Инцидент произошел ночью 28 мая. 41-летний водитель на Subaru нарушил ПДД, а именно не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, из-за чего сорвался с обрыва.

Ранее во Владивостоке тысячи насекомых атаковали иномарку.

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