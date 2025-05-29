Стало известно о рекордном сокращении автосалонов в России

Глава РОАД Подщеколдин: в РФ до конца года могут закрыться 20% автодилеров

В России в 2025 году может закрыться часть автомобильных дилерских центров, сообщает business-gazeta.ru.

По его словам, до конца года может закрыться 15–20% дилерских точек, особенно тех, что работают с малораспространенными китайскими брендами. На данный момент уже идет сокращение персонала — в отрасли уволены около 10–15% сотрудников. Если ситуация не изменится, многие дилеры не доживут до Нового года. Без доступного кредитования рынок продолжит падение.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за машины.