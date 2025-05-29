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Видео: в Вологде заработало «алкотакси» из-за ограничений на спиртное

В Вологде заработало «алкотакси», его сняли на видео

В Вологде из-за ограничения на продажу спиртных напитков заработало так называемое «алкотакси». Об этом пишет RTVI.

«Заказать машину ночью можно в любое время. Ассортимент в «алкотакси» разный и отличается от представленных в магазинах позиций лишь ценами», — передает издание.

Так, «чекушка» водки стоит 500 рублей, а 0,7 л — 1,5 тыс. рублей. А вот 0,7 л вина можно приобрести за 800 рублей, коньяк и виски — по 1,5 тыс. рублей. «Алкотакси» работает как доставка — курьера жители города заказывают по телефону.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

На этом фоне продажи алкоголя в магазинах региона снизились на 50% относительно уровня предыдущей недели и прошлого года.

В свою очередь глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выступил за полный запрет продажи алкогольных напитков в Городецком районе Нижегородской области. По его словам, большинство происшествий и преступлений в округе совершается людьми в алкогольном опьянении.

Ранее стало известно, что в России может появиться реестр водителей такси.

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