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В России может появиться реестр водителей такси

Минтранс допустил создание реестра таксистов в России
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Министерство транспорта РФ допускает возможность создания реестра водителей такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Андрея Никитина.

«Нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и о реестре самих таксистов. Это тоже, в общем, очевидная точка роста», — сказал он.

Никитин отметил, что в РФ уже есть информационная система «Такси», в которой есть три реестра перевозчиков, легковых такси и служб заказа.

До этого сообщалось, что в Государственной думе намерены уравнять тарифы на перевозку в такси обычных пассажиров и пассажиров с детьми.

«Должен быть один тариф для пассажиров обычных и пассажиров с детьми, но не за счет водителя. Не будет отдельного тарифа на перевозку семей с детьми. Единственное — останется галочка, что едет ребенок, чтобы было кресло», — заявила парламентарий.

С этим мнением не согласились присутствующие таксисты.

«Водители не хотели категорично возить детей. Их надо посадить, высадить. Мамочки еще эти неадекватные. Ребенок может что-то сделать. Поэтому «Яндекс» ввел доплату за детское кресло», — отметил один из них.

Ранее Верховный суд разрешил покидать место ДТП при одном условии.

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