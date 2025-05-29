В России может появиться реестр водителей такси

Министерство транспорта РФ допускает возможность создания реестра водителей такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Андрея Никитина.

«Нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и о реестре самих таксистов. Это тоже, в общем, очевидная точка роста», — сказал он.

Никитин отметил, что в РФ уже есть информационная система «Такси», в которой есть три реестра перевозчиков, легковых такси и служб заказа.

До этого сообщалось, что в Государственной думе намерены уравнять тарифы на перевозку в такси обычных пассажиров и пассажиров с детьми.

«Должен быть один тариф для пассажиров обычных и пассажиров с детьми, но не за счет водителя. Не будет отдельного тарифа на перевозку семей с детьми. Единственное — останется галочка, что едет ребенок, чтобы было кресло», — заявила парламентарий.

С этим мнением не согласились присутствующие таксисты.

«Водители не хотели категорично возить детей. Их надо посадить, высадить. Мамочки еще эти неадекватные. Ребенок может что-то сделать. Поэтому «Яндекс» ввел доплату за детское кресло», — отметил один из них.

Ранее Верховный суд разрешил покидать место ДТП при одном условии.