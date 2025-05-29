В Москве ввели временные ограничения для проезда транспорта

В Москве на время закрыли проезд для автомобилей с Краснопрудного переулка. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Временно закрыт прямой проезд с Краснопрудного переулка к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам», — говорится в сообщении.

В дептрансе водителям посоветовали использовать разворот под Русаковской эстакадой.

До этого сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе перевернулся автомобиль.

«Москва, Щербинка, Варшавское шоссе», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит красный легковой автомобиль. Транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты все стекла, при этом сам автомобиль лежит на крыше. На записи также видно, что на проезжей части разбросаны детали от транспорта.

Кроме того, в Москве массовая авария затруднила движение транспорта на Новорижском шоссе (в районе Кунцево).

Ранее в Москве водитель скорой просил уступить дорогу.