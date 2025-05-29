В Москве массовое ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве массовая авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Новорижском шоссе (в районе Кунцево) в левой полосе в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также уточняется информация о пострадавших. Движение транспорта в районе автомобильной аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии лесовоз перевернулся и упал на отбойник трассы «Чикола — Мацута — Коми-Арт». Водитель и пассажир МАЗа госпитализированы с травмами в местную больницу, затем их переправили для лечения во Владикавказ. На кадрах с места происшествия видно, что в результате удара о бетонный отбойник кабина грузовика оказалась расколота пополам. Бревна, которыми был нагружен лесовоз, вывалились в кювет. Прицеп машины остался на проезжей части.

Ранее в Самаре на видео попал окровавленный после ДТП водитель.