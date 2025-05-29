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В Москве на видео попал автомобиль после мощного кульбита

В Москве на видео попал автомобиль, перевернувшийся на Варшавском шоссе

В Москве на Варшавском шоссе перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Щербинка, Варшавское шоссе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит красный легковой автомобиль. Транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты все стекла, при этом сам автомобиль лежит на крыше. На записи также видно, что на проезжей части разбросаны детали от транспорта.

До этого сообщалось, что в Москве массовая авария затруднила движение транспорта.

«На Новорижском шоссе (в районе Кунцево) в левой полосе в сторону центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также уточняется информация о пострадавших.

Ранее в Москве водитель скорой просил уступить дорогу.

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