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«Мороженое заказывали?»: в Челябинске фургон с эскимо влетел в авто и попал на видео

В Челябинске на видео попало, как фургон с мороженым влетел в легковушку

В Челябинске фургон, перевозивший мороженое, врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Мороженое заказывали? Фургон с эскимо влетел в легковушку на проспекте Ленина. Мороженщик не держал дистанцию и не увидел, когда машина впереди затормозила», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как фургон врезается в остановившийся легковой автомобиль.

До этого сообщалось, что в Дагестане школьники устроили гонки с сотрудниками ДПС после последнего звонка.

«На требование остановиться парни не отреагировали, а 15-летний юноша лишь еще сильнее нажал педаль газа. В итоге школьники выбежали из машины и бросились врассыпную, но уйти от полиции не смогли», – говорится в публикации.

По информации канала, всех участников инцидента доставили в отдел полиции, где нарушители принесли свои извинения.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.

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