«Мороженое заказывали?»: в Челябинске фургон с эскимо влетел в авто и попал на видео

В Челябинске фургон, перевозивший мороженое, врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
«Мороженое заказывали? Фургон с эскимо влетел в легковушку на проспекте Ленина. Мороженщик не держал дистанцию и не увидел, когда машина впереди затормозила», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как фургон врезается в остановившийся легковой автомобиль.
До этого сообщалось, что в Дагестане школьники устроили гонки с сотрудниками ДПС после последнего звонка.
«На требование остановиться парни не отреагировали, а 15-летний юноша лишь еще сильнее нажал педаль газа. В итоге школьники выбежали из машины и бросились врассыпную, но уйти от полиции не смогли», – говорится в публикации.
По информации канала, всех участников инцидента доставили в отдел полиции, где нарушители принесли свои извинения.
Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.