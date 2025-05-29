Бизнесмен на Lamborghini устроил перестрелку с полицией в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бизнесмен на Lamborghini устроил перестрелку со спецназом

В Екатеринбурге бизнесмен Сергей Красуцкий на спорткаре Lamborghini Urus устроил перестрелку со спецназом. Об этом сообщает Е1.ru.

По данным портала, бизнесмена попытались задержать в момент передачи взятки сотруднику налоговой службы. Но Красуцкий решил скрыться на своем Lamborghini Urus. Когда силовики начали погоню, он открыл по ним огонь. Ответным огнем ему прострелили автомобиль, покрышку и ногу.

Бизнесмен обратился в больницу, где ему сделали операцию, а потом его передали правоохранителям. Красуцкий задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Новосибирске 19-летний водитель устроил гонки на BMW X6 и снес легковую машину с людьми. Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как черный автомобиль проезжает на красный свет светофора и врезается в белую легковую машину. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части.

По информации источника, в результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, троих – госпитализировали. За рулем BMW в момент столкновения находился 19-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на видео попал момент перестрелки неизвестных с полицией в Махачкале.