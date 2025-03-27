На видео попало, как россиянин на BMW X6 устроил гонки и снес легковушку

В Новосибирске на видео попало, как водитель на BMW X6 снес легковушку с людьми

В Новосибирске 19-летний водитель устроил гонки на BMW X6 и снес легковой автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Жесткая авария произошла вечером 26 марта. По словам очевидцев, BMW и тонированный «Мерседес» без номеров устроили гонку на Красном проспекте», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как черный автомобиль проезжает на красный свет светофора и врезается в белую легковую машину. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части.

По информации источника, в результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, троих – госпитализировали. За рулем BMW в момент столкновения находился 19-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, сообщается, что водители автомобилей BMW и Mercedes устроили гонки, но мужчина, который был за рулем второй машины остановился перед светофором.

Ранее сообщалось, что спецслужбы работают на парковке в Подмосковье, где произошла перестрелка.