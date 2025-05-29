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«Это бред»: автоэксперт Лигачев высказался об инициативе ужесточить правила пропуска спецтранспорта

Автоэксперт Лигачев назвал ужесточение правил пропуска спецтранспорта бредом
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Depositphotos

Автомобильный эксперт Константин Лигачев прокомментировал изданию «Ридус» предложения Минтранса РФ об изменениях в ПДД, которые требуют от водителей перестраиваться в соседний ряд или даже на обочину при встрече со спецтранспортом.

«По мнению Лигачева, ужесточение правил пропуска спецтранспорта выглядит «немножко бредовым», так как для машин автоинспекции и ФСО с красно-синими маячками такой порядок уже действует, а попытка ввести его для остальных экстренных служб с синими маячками потребует кардинально переписывать правила дорожного движения», — сообщает «Ридус».

О том, что российских водителей хотят обязать при встрече со спецтранспортом перестраиваться на другую полосу, стало известно 29 мая.

В случае принятия изменений водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Двигаться в непосредственной близости к такому транспорту, опережать его и создавать помехи движению будет запрещено.

В Минтрансе объяснили введение изменений необходимостью обеспечить безопасность объектов госохраны в условиях проведения специальной военной операции и усиления террористических угроз.

Ранее руководство Госдумы пересадили на отечественные машины.

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