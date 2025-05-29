Импортеры товаров назвали самые недружественные страны на границе с Россией

BMJ-Logistics: Литва и Латвия — самые недружественные страны для импортеров из РФ

Импортеры и российские логистические операторы все чаще сталкиваются со сложностями при вывозе товаров из Евросоюза в Россию, особенно на границах Литвы и Латвии. Об этом «Газете.Ru» сообщил отечественный оператор логистических услуг BMJ-Logistics.

«Это вредит не только российским компаниям, но и европейским экспортерам, чья продукция не входит в санкционные списки ЕС. Такая практика <...> приводит к дополнительным расходам и задержкам для всех участников рынка», — заявил замгендиректора по мультимодальным перевозкам BMJ-Logistics Юрий Фиошкин.

По данным компании, таможенные органы стран Балтии стали контролировать не только соответствие грузов санкционным спискам Евросоюза, но и проверять их на предмет включения в санкционные перечни третьих стран — США, Японии и других. В итоге товары, произведенные в ЕС и не подпадающие под европейские списки, могут быть возвращены на границе.

До этого экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев опроверг официальные поставки автомобилей Mazda в Россию.

Ранее в РФ утвердили список компаний с приоритетным доступом к ж/д перевозкам.