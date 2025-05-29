На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ утвердили список компаний с приоритетным доступом к ж/д перевозкам

Кабмин РФ утвердил список компаний с приоритетом при железнодорожных перевозках
close
Shutterstock/JetKat

Правительство России утвердило перечень из 166 компаний непрерывного производственного цикла, которым будет предоставлен приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам в рамках правил недискриминационного доступа. Об этом сообщащет ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

В список вошли предприятия различных отраслей, включая металлургические заводы, производителей удобрений, нефтяные и перерабатывающие компании, а также газовые и химические предприятия.

С 1 января 2025 года в России действуют новые правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Они предусматривают приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми.

Грузовые перевозки, в свою очередь, разделены на категории по значимости — от специальных (включая транспортировку в регионы, пострадавшие от чрезвычайных происшествий) до перевозки скоропортящихся товаров и сырьевых энергетических ресурсов.

До этого стало известно, что объем перевозки грузов через «Российские железные дороги» упал на 4,1% в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять тарифы на перевозку грузов по железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами