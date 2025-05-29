В РФ утвердили список компаний с приоритетным доступом к ж/д перевозкам

Правительство России утвердило перечень из 166 компаний непрерывного производственного цикла, которым будет предоставлен приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам в рамках правил недискриминационного доступа. Об этом сообщащет ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

В список вошли предприятия различных отраслей, включая металлургические заводы, производителей удобрений, нефтяные и перерабатывающие компании, а также газовые и химические предприятия.

С 1 января 2025 года в России действуют новые правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Они предусматривают приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми.

Грузовые перевозки, в свою очередь, разделены на категории по значимости — от специальных (включая транспортировку в регионы, пострадавшие от чрезвычайных происшествий) до перевозки скоропортящихся товаров и сырьевых энергетических ресурсов.

До этого стало известно, что объем перевозки грузов через «Российские железные дороги» упал на 4,1% в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять тарифы на перевозку грузов по железной дороге.