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В России призвали оставить мигалки только у машин экстренных служб

Автоэксперт Похмелкин: мигалки должны иметь только машины экстренных служб
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В России следует уменьшить количество спецтранспорта на дорогах, оставив мигалки только автомобилям экстренных и оперативных служб, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Так в беседе с НСН он прокомментировал намерение Минтранса обязать водителей при встрече со спецтранспортом перестраиваться на другую полосу.

Эксперт призвал разобраться, насколько эта инициатива необходима сотрудникам «скорых», пожарных и МЧС, заявив, что редко встречает на дороге прецеденты, когда такому транспорту не уступают дорогу. В случае, если речь идет о пробках, то тут никто не виноват, при этом на российских дорогах слишком много машин с мигалками, которые не имеют на это права, отметил он.

«Я считаю, что кроме машин экстренных служб ни у кого мигалок быть не должно, — пояснил Похмелкин. — Высшие должностные лица страны ездят с охраной, там ездят машины с мигалками в сопровождении. Это как раз машины оперативных служб. А если вы государственной охране не подлежите, почему у вас должно быть преимущество на дороге?».

По мнению специалиста, уменьшение количества машин с мигалками на дорогах позволит создать для них все необходимые условия.

«Пока я против инициатив по расширению их прав», — заключил эксперт.

Напомним, Минтранс разработал законопроект, согласно которому водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Двигаться в непосредственной близости к такому транспорту, опережать его и создавать помехи движению будет запрещено. В ведомстве объяснили введение изменений необходимостью обеспечить безопасность объектов госохраны в условиях проведения специальной военной операции и усиления террористических угроз.

Ранее на видео попало, как пассажир авто с мигалкой ударил по машине москвича дубинкой.

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