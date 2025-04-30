На видео попало, как пассажир авто с мигалкой ударил по машине москвича дубинкой

Baza: в Москве пассажир авто с мигалкой ударил дубинкой по зеркалу машины

В Москве пассажир автомобиля с включенными проблесковыми маячками ударил дубинкой по машине во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Днем 29 апреля мужчина ехал на своем LiXiang по Кутузовскому проспекту, когда в зеркало заднего вида увидел автомобиль ГИБДД со включенными спецсигналами. После этого мужчина начал перестраиваться в соседнюю полосу», — говорится в сообщении.

По словам водителя поврежденного автомобиля, кортеж стал обгонять машину, когда она еще не перестроилась. В этот момент пассажир одного из проезжающих автомобилей с включенными спецсигналами дубинкой ударил по зеркалу машины москвича.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовал запись с видеорегистратора поврежденного автомобиля. На кадрах видно, как человек, который сидит в машине с включенной сиреной и проблесковыми маячками, ударяет предметом по проезжающей машине.

По мнению водителя, цель нарушителя была разбить зеркало за то, что «слишком медленно уступал дорогу».

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