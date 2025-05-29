Трое мужчин украли самокат у сына гендиректора стройкомпании в Ленобласти

В Ленобласти мужчины напали на сына гендиректора стройкомпании и украли самокат

В Ленинградской области трое мужчин напали на 12-летнего сына генерального директора строительной фирмы и украли у него трюковый самокат. Об этом сообщает 78.ru. со ссылкой на источник.

«Трое неизвестных, которым на вид 20–30 лет подошли к пятикласснику в поселке Кузьмоловский и с применением физической силы открыто похитили самокат и скрылись с места происшествия», — передает издание.

Ущерб оценили в 13 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в центре Москвы лжеполицейский остановил подростка на самокате и под вымышленным предлогом заставил его перевести деньги.

Школьник рассказал полицейским, что 30 марта вместе с подругой ехал на арендованном самокате, но их остановил незнакомец, который передвигался на аналогичном транспортном средстве. Мужчина представился полицейским и заявил, что подростки якобы не остановились по требованию сотрудника ГИБДД, и теперь им грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее в Москве курьер украл самокат из ПВЗ и попал на видео.