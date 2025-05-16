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В центре Москвы подростка на самокате «оштрафовал» лжеполицейский

РИА Новости: в Москве лжеполицейский «оштрафовал» подростка на самокате
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы лжеполицейский остановил подростка на самокате и под вымышленным предлогом заставил его перевести деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьник рассказал полицейским, что 30 марта вместе с подругой ехал на арендованном самокате, но их остановил незнакомец, который передвигался на аналогичном транспортном средстве. Мужчина представился полицейским и заявил, что подростки якобы не остановились по требованию сотрудника ГИБДД, и теперь им грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Затем лжеполицейский начал убеждать десятиклассника, что в случае перевода ему денег «все будет хорошо». В результате школьник отдал ему 5 тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали 14 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В феврале сообщалось, что в Красноярском крае мужчина и женщина представились полицейскими, устроили обыск в квартире пенсионерки и украли у нее деньги. Пока «сотрудница полиции» брала объяснение, ее напарник не терял времени и искал «улики» по комнатам. Злоумышленник обнаружил в шкафу банку, в которой находились 138 тысяч рублей накоплений. Забрав деньги, пара скрылась. Пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы.

Ранее возвращавшегося со службы сотрудника полиции ограбили лжеполицейские под видом досмотра.

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