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«Обновил технику»: в Москве курьер украл самокат из ПВЗ и попал на видео

На видео попал московский курьер, который украл электросамокат ради работы

В Москве неизвестный мужчина в униформе курьера украл электросамокат из пункта выдачи заказов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Парень заказал, так называемое, средство индивидуальной мобильности и пришел получить заказ в ПВЗ на Можайке. Проверял самокат дотошно – собрал его, поставил на зарядку, а когда сотрудница отлучилась на склад – резво сделал ноги, вместе с двухколесным», — говорится в публикации.

Причиненный ущерб оценили в 25 тыс. рублей. Полиция проводит проверку.

До этого Свердловский областной суд обязал выплатить электросамокатчика, сбившего женщину, компенсацию морального вреда.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в одном из дворов Каменска-Уральского. 16-летний подросток разогнался на самокате до 30 км/ч, не справился с управлением и въехал в женщину, которая в это время гуляла с маленькой внучкой. Она получила повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Несколько дней пострадавшая находилась в реанимации, после ее перевели в обычную палату. Продолжительное время она наблюдалась у врачей.

Ранее были названы пять рисков при покупке автомобилей, которые часто меняли владельцев.

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