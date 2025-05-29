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Россиянам назвали 5 причин потери мощности автомобиля

«Известия» перечислили 5 самых частых причин потери мощности авто
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Самая частая причина потери мощности двигателя автомобиля - плохой бензин. Об этом сообщил «Известиям» руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

«Смесь взрывается до появления искры, препятствуя движению поршня. Поршневая группа сильнее изнашивается, а тяга уменьшается», — сказал специалист.

Также среди распространенных причин снижения тяги двигателя — прогар поршней, залегание колец, заросшие в нагаре свечи. Машина может плохо ехать и из-за грязного воздушного фильтра.

До этого технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев заявил, что на повышенный расход моторного масла может влиять износ деталей двигателя, течи масла или стиль езды.

На повышенный расход влияет потеря эластичности полимерных маслосъемных колпачков, выработка на стенках цилиндров или направляющих клапанов, износ поршневых колец и втулок турбокомпрессора. Также к такой проблеме может привести неисправность системы вентиляции картера (PCV).

Ранее россиянам назвали 12 причин, почему автомобиль дергается при разгоне.

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