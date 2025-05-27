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Россиянам назвали главные причины повышенного расхода моторного масла

Автоэксперт Бахарев назвал семь причин повышенного расхода моторного масла
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Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

На повышенный расход моторного масла может влиять износ деталей двигателя, течи масла или стиль езды. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

«Нормальный расход масла — 50–250 мл на 1000 км, но более значительные потери требуют немедленного вмешательства. Одна из основных причин — износ деталей двигателя», — сообщил эксперт.

По его словам, на повышенный расход влияет потеря эластичности полимерных маслосъемных колпачков, выработка на стенках цилиндров или направляющих клапанов, износ поршневых колец и втулок турбокомпрессора. Также к такой проблеме может привести неисправность системы вентиляции картера (PCV).

Бахарев отмечает еще один распространенный фактор — течи масла, связанный с повреждением прокладок клапанной крышки или поддона. Масло может уходить и через сальники коленвала или распредвала, характерные подтеки можно заметить под автомобилем после стоянки или на самом двигателе. Немалую роль играет качество и вязкость масла.

Кроме того, по мнению специалиста, на расход масла влияет и стиль вождения: агрессивная езда на высоких оборотах или длительная работа на холостом ходу усиливают нагрузку на двигатель и способствуют загрязнению масла.

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