Россиянам назвали главные причины повышенного расхода моторного масла

На повышенный расход моторного масла может влиять износ деталей двигателя, течи масла или стиль езды. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

«Нормальный расход масла — 50–250 мл на 1000 км, но более значительные потери требуют немедленного вмешательства. Одна из основных причин — износ деталей двигателя», — сообщил эксперт.

По его словам, на повышенный расход влияет потеря эластичности полимерных маслосъемных колпачков, выработка на стенках цилиндров или направляющих клапанов, износ поршневых колец и втулок турбокомпрессора. Также к такой проблеме может привести неисправность системы вентиляции картера (PCV).

Бахарев отмечает еще один распространенный фактор — течи масла, связанный с повреждением прокладок клапанной крышки или поддона. Масло может уходить и через сальники коленвала или распредвала, характерные подтеки можно заметить под автомобилем после стоянки или на самом двигателе. Немалую роль играет качество и вязкость масла.

Кроме того, по мнению специалиста, на расход масла влияет и стиль вождения: агрессивная езда на высоких оборотах или длительная работа на холостом ходу усиливают нагрузку на двигатель и способствуют загрязнению масла.

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