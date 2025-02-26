Россиянам назвали 12 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Если автомобиль делает рывки при ускорении, то основная причина связана с топливной системой. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Засоренный топливный фильтр или неисправный топливный насос могут ограничивать подачу топлива в двигатель. Это приводит к недостатку мощности и рывкам при разгоне. Также причиной может быть загрязнение форсунок», — сказал эксперт.

Еще одной причиной прерывистого ускорения являются неисправности в зажигании: изношенные свечи, поврежденные высоковольтные провода или катушки вызывают пропуски воспламенения топливной смеси. Это приводит к неравномерной работе двигателя.

Кроме того, поломка датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или кислорода приводят к некорректной работе электронного блока управления (ЭБУ). Нарушается смесеобразование, что вызывает рывки автомобиля, отметил специалист.

Не стоит исключать и проблемы с трансмиссией. В автоматической коробке передач к рывкам приводит износ фрикционов или низкий уровень жидкости. В механической — износ сцепления. Если автомобиль дергается, важно быстро произвести диагностику. Игнорирование проблемы приводит к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту, подчеркнул Константинов.

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