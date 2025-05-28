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Названы 5 самых популярных автомобилей в Москве

«Автостат Инфо» перечислил 5 самых популярных автомобилей у москвичей
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Chery

В апреле 2025 года самым популярным автомобилем в Москве стал китайский кроссовер Exeed LX, сообщает «Автостат Инфо».

«Лидером модельного рейтинга в апреле стал Exeed LX, продажи которого выросли в 4,4 раза — с 307 до 1353 автомобилей (+341%). Модель вытеснила с первой позиции Lada Granta, продажи которой упали на 46%, с 1637 до 879 единиц. Третье место занял Haval Jolion с результатом 694 авто (–39% год к году)», - говорится в сообщении канала.

В пятерке самых продаваемых моделей также Geely Monjaro (596 ед., –15%) и Lada Largus, показавшая резкий рост с 3 до 561 автомобиля.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за машины.

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