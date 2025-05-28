76% водителей Honda в России находятся под угрозой фатального «выстрела» подушки Takata

Honda: в России 76% автомобилей марки все еще с подушками Takata

В рамках отзывной кампании по замене травмоопасных подушек безопасности Takata около 76% автомобилей Honda не посещали фирменные сервисы для замены этих узлов. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела качества продукции и технического обучения компании «Мотор-Плейс» (в настоящее время поставляет автомобили Honda в Россию) Максимильян Павлов.

«На данный момент работы произведены на порядка 35 тыс. автомобилей. Остаются неотремонтированными порядка 110 тыс. автомобилей Honda. Мы обладаем всеми необходимыми запасными частями, а также обученным персоналом для выполнения ремонта в официальных дилерских центрах Honda», — сообщил Павлов.

По его словам, работы в рамках отзывной кампании по автомобилям Honda продолжаются, но клиенты, не посещающие официальных дилеров и не проверяющие свои автомобили на сайте Росстандарта, по-прежнему находятся в зоне риска.

Проинформировать таких автовладельцев другим способом нет возможности из-за действующего законодательства, защищающего персональные данные, указал Павлов.

О проблеме с выполнением отзывных кампаний Takata в России подробно писала «Газета.Ru».

О проблеме с подушками Takata, в которых корпус газогенератора может разрушиться при срабатывании и нанести увечья людям в салоне, стало известно в 2004 году. В результате глобальная отзывная кампания по замене опасных подушек затронула более 100 млн автомобилей 34 марок по всему миру, а сама компания Takata обанкротилась.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что на 75% Mitsubishi в России опасные подушки Takata не заменены.