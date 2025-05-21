Более 75% автомобилей Mitsubishi в России имеют опасные подушки безопасности Takata

В рамках отзывной кампании по замене травмоопасных подушек безопасности Takata более 160 тыс. автомобилей Mitsubishi в России не посетили станции техобслуживания для замены проблемного узла. Об этом «Газете.Ru» рассказали в информационном центре Mitsubishi Motors в России.

«Под действие кампаний, связанных с заменой газогенераторов модулей подушек безопасности или модулей в сборе, попадает несколько моделей (Lancer, Pajero, L-200 и Galant). В общей сложности более 200 тыс. автомобилей. К сожалению, на текущий момент отремонтировано менее 25% от общего количества», — сообщили в информационном центре.

Автовладельцы сами игнорируют тот факт, что нахождение в их машине опасных подушек может привести к травмам или жертвам. Кампания по замене подушек безопасности Takata не останавливалась с момента ее объявления, подчеркнули в Mitsubishi.

В компании отметили, что информацию о необходимости ремонта затруднительно донести до хозяев автомобилей, которые несколько раз меняли владельца и не обслуживались у официального дилера. Кроме того, многие автомобилисты считают проблему надуманной, даже если их уведомили о потенциальной опасности.

О ситуации с отзывными кампаниями по замене травмоопасных подушек безопасности Takata в России читайте в материале «Газеты.Ru».

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