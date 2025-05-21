От Honda до Mercedes: в вашем автомобиле может быть «спящий» убийца

Mitsubishi: в России 75% взрывоопасных подушек Takata все еще в автомобилях

Десятки тысяч машин со взрывоопасными подушками Takata ездят по российским дорогам. В частности, это касается Mitsubishi, не лучше ситуация и по другим маркам. Среди них Mercedes-Benz, BMW, Subaru. Подробнее о том, как представители иностранных автокомпаний в России борются с Takata и почему многие автомобилисты не знают об этой проблеме — в материале «Газеты.Ru».

В конце этого февраля подушка безопасности японской компании Takata в автомобиле Honda City 2009 года выпуска пробила сонную артерию российскому туристу на Филиппинах. Мужчина стал инвалидом, вдобавок его не могут перевезти в Россию. Семья готовит иск к Honda, поскольку в момент легкого ДТП из раскрывшейся подушки вылетел осколок детали, сообщает SHOT.

В России ситуация с подушками Takata куда опаснее, чем может показаться.

«Под действие кампаний, связанных с заменой газогенераторов модулей подушек безопасности или модулей в сборе, попадает несколько моделей (Lancer, Pajero, L-200 и Galant). В общей сложности более 200 тыс. автомобилей. К сожалению, на текущий момент отремонтировано менее 25% от общего количества», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Mitsubishi в России.

Не завершена отзывная кампания по замене подушек Takata и в автомобилях Toyota. Тем не менее эта японская корпорация бесплатно отремонтировала в России 148,6 тыс. машин, сообщили «Газете.Ru» в ООО «Тойота Мотор».

«На сегодняшний день замена осуществлена не на всем объеме подпадающих под отзывную кампанию транспортных средств в связи с тем, что, к сожалению, часть клиентов по независящим от ООО «Тойота Мотор» и дилеров причинам самостоятельно не обратилась в дилерские центры для выполнения замены, несмотря на общедоступную информацию о необходимости прохождения сервисной кампании», — сообщили «Газете.Ru» в российском представительстве Toyota в ответ на вопрос о причинах, по которым ремонт машин до сих пор не проведен.

И в Mitsubishi, и в Toyota подчеркнули, что после 2022 года работы в рамках отзывных кампаний не прерывались , несмотря на введенные санкции и прекращение официальных поставок новых машин.

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На глобальном рынке отзывные кампании из-за подушек безопасности Takata, способных нанести увечья водителю и пассажирам, инициировала и компания Suzuki. Однако в России автомобили с такими подушками не продавались, заверили «Газету.Ru» в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

«У нас не было такой отзывной кампании и не будет, потому что для нашего рынка не производились автомобили Suzuki с подушками от Takata», — рассказали в пресс-службе.

Смертельные подушки Takata стоят также в машинах Mercedes-Benz, BMW, Subaru, Mazda, Ford, Chrysler, Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi, Nissan, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus и даже в самых популярных моделях отечественных автогигантов.

По всему миру насчитывается свыше нескольких десятков подтвержденных смертельных случаев из-за этих подушек. В России ситуация усугубляется тем, что не отслеживается связь между авариями и источником получения травмы водителей и пассажиров, как это делается, например, в США.

Что за Takata?

Японский поставщик автокомпонентов Takata начал производство подушек безопасности в 1988 году и к 2014-му занял 20% мирового рынка. Впервые об опасности подушек Takata стало известно в 2004 году, когда водитель Honda Accord получил травмы после срабатывания такой подушки из-за разлетевшихся по салону острых осколков.

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Оказалось, что в определенных климатических условиях вещество, заложенное в газогенератор, деградирует, и его взрыв способен разрушать корпус. В результате острые обломки разлетаются по салону, словно шрапнель.

В 2009 году в США из-за подушки погиб водитель. Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) начало расследование, которое привело к отзыву 500 тыс. автомобилей. К 2015 году число отозванных по всему миру машин превысило 30 млн, еще 40 млн отозвали после дополнительных расследований.

В общей сложности отзыв затронул более 100 млн автомобилей 34 марок по всему миру, ситуация с Takata стала крупнейшей отзывной кампанией в автоиндустрии, а сам японский производитель компонентов обанкротился.

Что отзывали в России

Наряду с другими странами мира, отзывали машины с подушками Takata и в России. В частности, в феврале 2019 года Росстандарт объявил отзыв 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных с 2011 по 2018 год. Он затронул, в частности, модели Toyota Hilux, Auris и Corolla. У Lexus отозвали ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F.

В декабре того же 2019 года Росстандарт объявил об отзыве 42,1 тыс. автомобилей Subaru, выпущенных с 2005 по 2011 год. Он затронул модели Tribeca, Legacy, Outback, Impreza, WRX и Forester.

По состоянию на конец 2019 года в России эксплуатировалось 1,5 млн машин с потенциально опасными подушками , говорил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

Тогда же в России было отозвано 4,4 тыс. BMW 3 Series 5 Series, выпущенных в 2000–2002 годах. В начале 2020-го отозвали еще 1,7 тыс. BMW 3 Series поколения E46, выпущенных в 1998–2000 годах.

«Газета.Ru» направила в Росстандарт вопросы об актуальном положении дел с выполнением отзывной кампании по машинам с подушками Takata, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Серые без сервиса

Подход к решению проблемы с подушками Takata в России разнится в зависимости от производителя. На горячей линии Subaru заверили корреспондента «Газеты.Ru», что сервисная акция распространяется в том числе на машины, ввезенные в страну неофициально.

На горячей линии BMW в России, напротив, предупредили, что

бесплатная замена подушек Takata полагается только автомобилям, произведенным в России или официально ввезенным на территорию нашей страны.

В случае, если автомобиль произведен для другой страны, замену подушки пообещали сделать только за деньги.

«Газета.Ru» направила в представительства Subaru и BMW вопросы о ходе исполнения отзывных кампаний Takata, на момент публикации ответы в редакцию не поступили.

Все уже забыли

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» Антона Шапарина, в том, что лишь малая часть российских владельцев потенциально опасных машин обратились к дилерам для устранения дефекта, связана с плохим информированием граждан о проблемах с подушками Takata.

«Я думаю, что большинство людей, имеющих машины с такими подушками, вообще не в курсе, что такое Takata и отзывная кампания. Масштабного полноценного информирования не предпринимается: если кто-то выложил новость на сайте Росстандарта, это не значит, что россияне начинают свой день с чтения этого сайта», — заявил Шапарин «Газете.Ru».

Для того, чтобы автомобилисты активно обращались за ремонтом, необходимо давать скидки на техобслуживание и расходные материалы при посещении дилерского центра в рамках отзывной кампании, такой подход практиковала Honda, привел пример эксперт.

«Правильный подход — когда машина с проблемным узлом, связанным с безопасностью, обслуживается вне зависимости от того, кто, как и где ее приобрел, как привез. А помимо информирования граждан важно применять к производителю репрессивные меры от государства, чтобы он заинтересовал своих клиентов приехать к дилеру», — заключил Шапарин.

Малый процент отремонтированных машин с потенциально опасными подушками Takata связан с тем, что в России эти автомобили эксплуатируются вне крупных городов, а их владельцы беспечно относятся к безопасности, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Про отзывную кампанию Takata давно все забыли, кто смог — тот и приехал. У нас наблюдается вечная вера в авось. Большинство владельцев этих машин живет не в крупных городах и обслуживается не у дилеров», — перечислил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

На периферии посещение дилера само по себе представляет проблему, трату времени, а кроме того, многие владельцы старых машин просто не заходят на сайты автопроизводителей, резюмировал он.